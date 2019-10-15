После угрозы народного схода дело об убийстве в Красноярске передали в Москву

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать дело избитого до смерти жителя Красноярска в центральный аппарат ведомства «для наиболее полного и объективного расследования», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По её словам, Бастрыкин поставил дело «на особый контроль», также он распорядился просить суд избрать подозреваемым меры пресечения, связанные с изоляцией от общества.

«В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс», — цитирует агентство Петренко.

Ранее сообщалось, что накануне после смерти пострадавшего его дело было передано в региональное отделение ГСУ СК.

Смерть наступила после 20-дневной комы, в которую 31-летний Дмитрий Сисигин попал после избиения в подъезде дома, а позже в квартире, Сергеем Шмелевым и Андреем Шиловым, как утверждает следствие. При этом молодые люди сняли видео с избиением, которое позднее опубликовал телеграм-канал Baza. Отметим, что на видео видно трех людей, если не учитывать потерпевшего.

Так как один из подозреваемых, Андрей Шилов, по сообщениям СМИ, является сыном председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда, местные жители были обеспокоены угрозой необъективностью рассмотрения дела в местных ведомствах в связи с их предположительной аффилированностью. В связи с этим жители Красноярска планировали устроить народный сход с требованием наказать убийц.