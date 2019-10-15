19 и 10 лет лишения свободы дали убийцам многодетной матери из Псебая

Краевой суд в Краснодаре вынес приговор двум фигурантам дела об убийстве и изнасиловании с особой жестокостью жительницы поселка Псебай, сообщает «Рен-ТВ».

20-летний Савелий Никифоров отправится в колонию строгого режима на 19 лет, а его несовершеннолетний подельник сядет на 9 лет и 11 месяцев. Обвинение просило для них сроки 20 и 10 лет соответственно.

Инцидент с жестоким убийством многодетной матери в поселке Краснодарского края в мае прошлого года привел к митингам местных жителей, которые опасались, что дело будет замято. В итоге вслед за общественным резонансом последовал ряд отставок, а Следственный комитет РФ взял дело под свой контроль.

Судебный процесс длился более девяти месяцев. За это время следователи допросили трех потерпевших и порядка 60 свидетелей, уточняет РБК.