В Красноярске устроят народный сход с требованием наказать убийц местного жителя

15 октября жители Красноярска собираются выйти на народный сход и пикеты после резонансного убийства мужчины.

Как сообщает «МК в Красноярске», речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 14 на 15 сентября, когда местные жители Сергей Шмелев и Андрей Шилов, предположительно, избили своего знакомого до смерти после ссоры в ночном клубе. Согласно информации издания NGS24, погибшего звали Дмитрий Сисигин, он был мастером спорта по биатлону и, по словам его знакомых, «имел много медалей».

Пользователи соцсетей, распространяющие информацию об убийстве Сисигина в группе «Сводка 24» во «ВКонтакте», указывают на то, что Шмелев и Шилов снимали избиение на видео.

В местном Следственном комитете сообщили, что после инцидента Сисигин более 20 дней провел в коме, после чего скончался. При этом весь прошедший месяц дело об избиении находилось в полиции, которая так и не провела ни одного задержания. Родственники связывают данный факт с тем, что Андрей Шилов якобы является сыном главы местного поселкового совета и бывшей судьи и действующего адвоката.

Издание «НДН.Инфо» подчеркивает, что жители Красноярска недовольны отсутствием подвижек в расследовании дела. 15 октября они собираются устроить пикет и народный сход у здания краевой прокуратуры, где потребуют честного и непредвзятого расследования.

Напомним, в ночь на 11 октября в Саратове прошел стихийный массовый митинг, участники которого потребовали у полиции выдать им предполагаемого убийцу 9-летней школьницы, чтобы совершить над ним самосуд.