В Госдуме выступили за досудебную блокировку живодерского контента

Депутат ГД Владимир Бурматов предложил выделять 9 млн рублей на борьбу с распространением живодерского контента в Сети.

Согласно пояснительной записке к поправкам, предложенным Владимиром Бурматовым, который возглавляет думский комитет по экологии и охране окружающей среды, данный законопроект направлен на защиту психики детей от фотографий и видеозаписей с истязанием животных, распространяемых в интернете в открытом доступе.

Парламентарий указывает на то, что в настоящее время процедура блокировки такого контента крайне затянута. Заблокировать видео с изувеченными животными можно только по решению суда, а перед этим должна пройти прокурорская проверка. За это время его успевают перепостить сотни раз, продать и распространять по подписке.

«Если крепкие нервы, то погуглите, что такое "краш-фетиш"», — написал Бурматов в своем Instagram.

В связи с этим депутат предложил дать право Роскомнадзору блокировать такой контент по жалобам или по результатам собственных проверок. При этом стоимость выполнения инциативы он оценил в 9 178 131,85 рубля в первый год.

Кабмин такой законопроект уже поддержал, подчеркнул парламентарий.