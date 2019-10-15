Ушел к звездам. Памяти Алексея Леонова

11 октября на 86-м году жизни скончался первый в мире космонавт, вышедший в открытый космос, генерал-майор авиации Алексей Леонов. Он не смог победить страшную болезнь и скончался в госпитале им. Бурденко.

«К Богу я пришел, когда в космический корабль надо было вернуться из открытого космоса, а возникли трудности», – рассказывал в одном из интервью Алексей Архипович.

Эти «трудности» случались трижды. В первый раз – 18 марта 1965 года. Когда Леонов вышел в открытый космос, его скафандр раздулся. Тогда космонавт в нарушение всех инструкций (он вообще часто нарушал дисциплину, если считал это необходимым) снизил давление кислорода внутри скафандра: иначе в деформировавшемся из-за разности давлений снаряжении попасть обратно в шлюзовую камеру было невозможно. В узком пространстве ему удалось перевернуться, чтобы закрыть внешний люк.

Леонов участвовал в первой в мире стыковке в космосе кораблей СССР и США в 1975-м.

Леонов – единственный человек, который пытался много лет обнародовать истинную причину гибели его друга Юрия Гагарина. Ему разрешили рассказать все лишь в 2013 году.

«Юрий Гагарин погиб из-за того, что в это время на высоте 4200 метров оказался несанкционированный самолет, который на сверхзвуке прошел на расстоянии 10–15 метров, он не видел Гагарина, но загнал его самолет в глубокую спираль. Через 55 секунд, мы знаем, самолет был в земле», – рассказал Алексей Леонов, который видел засекреченные документы.

«У него характер был самого настоящего бойца. Он никогда не обходил трудности, всегда первый шел в бой, – вспоминает своего друга женщина-космонавт Валентина Терешкова. – К сожалению, смерть не считается с добрыми делами, а забирает лучших. Лучших. А он меня оставил одну».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «Ушел к звездам».