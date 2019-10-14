СКР сообщил о побеге двоих новых подозреваемых по "московскому делу"

Следователи установили еще шестерых участников акции 27 июля, подозреваемых в применении насилия к росгвардейцам.

Напомним, ранее Sobesednik.ru сообщал о задержании в Москве в рамках так называемого «дела 212» еще четверых мужчин. В их числе оказались 20-летний Владимир Емельянов, 27-летний Максим Мартинцев и 34-летний Егор Лесных, которых подозревают в применении насилия в отношении представителей власти во время митинга 27 июля. Еще один задержанный, активист «Декоммунизации» Дэнни Кулинич, ранее в СМИ назывался «организатором массовых беспорядков» в Москве.

Как сообщает пресс-служба СКР, к настоящему моменту число новых подозреваемых в рамках «московского дела» увеличилось уже до шести человек.

Следователи, в частности, среди новых фигурантов данного дела называют Егора Лесных и Максима Мартинцева, обвиняющихся в том, что они в группе лиц напали на росгвардейца на Рождественке и повалили его на тротуар, нанеся силовику удар ногой. Также в материалах СКР упоминаются имена Андрея Баршая и Владимира Емельянова, один из которых, согласно имеющимся у следователей видеозаписям, толкнул сотрудника Росгвардии в спину, а второй — силой удерживал росгвардейца, мешая ему работать.

Отмечается, что все четверо в настоящее время задержаны, в их домах проведены обыски. При этом еще двоим новым фигурантам «дела 27 июля» удалось скрыться от следствия. Их имена пресс-служба СКР не называет. Дэнни Кулинич в пресс-релизе ведомства также не упоминается.