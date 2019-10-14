Психолог центра "Феникс" оспорит решение СК по делу о смерти Марьянова

Дело Дмитрия Марьянова передано в прокуратуру. По мнению Следственного комитета, все обстоятельства смерти актёра установлены.

Но психолог Оксана Богданова, в реабилитационном центре которой два года назад скончался Марьянов, категорически не согласна с обвинениями. Адвокат Богдановой Игорь Баранов подал ходатайство в прокуратуру и поставил вопрос о необходимости дополнительного расследования.

— Не могу согласиться с предъявленным обвинением Следственного комитета, — cказала Оксана Богданова, — поскольку оно не соответствует установленным обстоятельствам и не основывается на материалах дела и имевших место событиях.

По словам Богдановой, реабилитационный центр закрыт два года тому назад.

— Но я успешно провожу консультации психолога, которые и проводила десять лет до известных обстоятельств. Очень рада, что смогла помочь многим людям, что и делаю по сей момент.

— Расследование уголовного дела проведено с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона России, — комментирует Игорь Баранов. — Не устранены очевидные противоречия между первичной и повторной судебно-медицинскими экспертизами, не установлена причинно-следственная связь между смертью г-на Марьянова и действиями Богдановой. Предъявленное ей обвинение противоречит нормам уголовного закона РФ. Оксане Ивановне вменяют в вину обстоятельства, к которым она не имела никакого отношения, что также свидетельствует о предвзятости к моей подзащитной со стороны следственных органов, которые провели расследование в «тренде» общественной обвинительной позиции, сформированной в обществе под влиянием сообщений СМИ. Защитой будет подано ходатайство в прокуратуру и поставлен вопрос о необходимости возврата уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования.