Напавшего на офицера СК в Москве перевели в психиатрическое отделение при СИЗО

Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника СК, поместили в психиатрическую больницу при следственном изоляторе.

«Григорьев переведен из СИЗО-5 в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") в связи с наличием данных, что он находится на учете в психдиспансере», – цитирует «Интерфакс» ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова. Он уточнил, что Григорьев будет содержаться там до направления на психиатрическую экспертизу.

Напомним, 1 октября возле проходной здания ведомства в центре Москвы 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев набросился с ножом на офицера СК Владислава Капустина, вскоре после чего следователь скончался в реанимации. Свой поступок нападавший объяснил тем, что сотрудники Следственного комитета отказывались принимать у него заявление.

Позже выяснилось, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).