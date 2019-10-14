Аномально теплая погода останется в России на полторы недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд констатировал, что на большей территории РФ фиксируется температура выше нормы на четыре-шесть градусов, передают «РИА Новости». Это связано с выносом теплых воздушных масс с юга.

Самая аномальная ситуация наблюдается в Омске, где 10 октября температура превышала 21 градус по Цельсию. На юге азиатской территории температура находится на отметке 15-20 градусов. По словам Вильфанда, такая температура в России будет сохраняться на протяжении пяти-шести дней.

В столице в том числе выходные будут теплыми: до 14 градусов в субботу и до 17 градусов в воскресенье. Половина следующей недели тоже окажется теплой, но следом наступит резкое похолодание.