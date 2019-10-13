В Москве задержали мундепа, стоявшую в одиночном пикете в поддержку Котова

В центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку Константина Котова, осужденного по «статье Ильдара Дадина».

Люди приходят, в частности, к представительству Конституционного cуда и к зданию Тверского суда, пишет «Новая газета».

Также акции проводятся возле главного здания МГУ, у здания ФСБ на Лубянке и у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

Одиночные пикеты в поддержку Котова проходят на Китай-городе, где активиста задержали на митинге 3 августа.

Сообщается, что к стоявшей у памятника героям Плевны мундепу Надежде Жуковой подошла участница движения SERB Евгения Пономарева c фотографией коалы и стала кричать: «Свободу коалам!» Обе женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В понедельник, 14 октября, Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на приговор Котову, которому дали четыре года колонии по статье о многочисленных нарушениях правил митингов.