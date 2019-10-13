Протестующие в Эквадоре пытались захватить редакцию крупного издания и телеканал

Войскам Эквадора приказано дежурить на улицах Кито рядом с важными объектами, в частности электростанциями и больницами.
Такое распоряжение сделал президент страны Ленин Морено, передает «Интерфакс».
Глава государства вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, чтобы предотвратить насилие.
Сообщается, что чрез два часа после приказа президента к зданию частного телеканала Teleamazonas прибыли люди в масках. Они попыталась ворваться в офис, где в тот момент находились около 20 сотрудников. Кроме того, протестующие хотели захватить редакцию издания El Comercio.
Сообщается также о 30 задержанных при попытке напасть на здание национальной аудиторской службы.
Все атаки протестующих были прерваны правоохранительными органами.
Простесты в стране начались после того, как президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, что стало причиной роста цен на них более чем на 120%.
В связи с начавшимися в Кито беспорядками правительство страны переехало из столицы в город Гуайякиль, расположенный на берегу Тихого океана.
Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение представительства ООН в Эквадоре, в воскресенье, 13 октября, в Кито должен пройти первый раунд переговоров между властями и лидерами протеста. Начало встречи запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому).