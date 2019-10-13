Протестующие в Эквадоре пытались захватить редакцию крупного издания и телеканал

Войскам Эквадора приказано дежурить на улицах Кито рядом с важными объектами, в частности электростанциями и больницами.

Такое распоряжение сделал президент страны Ленин Морено, передает «Интерфакс».

Глава государства вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, чтобы предотвратить насилие.

Сообщается, что чрез два часа после приказа президента к зданию частного телеканала Teleamazonas прибыли люди в масках. Они попыталась ворваться в офис, где в тот момент находились около 20 сотрудников. Кроме того, протестующие хотели захватить редакцию издания El Comercio.

Сообщается также о 30 задержанных при попытке напасть на здание национальной аудиторской службы.

Все атаки протестующих были прерваны правоохранительными органами.

Простесты в стране начались после того, как президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, что стало причиной роста цен на них более чем на 120%.

В связи с начавшимися в Кито беспорядками правительство страны переехало из столицы в город Гуайякиль, расположенный на берегу Тихого океана.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение представительства ООН в Эквадоре, в воскресенье, 13 октября, в Кито должен пройти первый раунд переговоров между властями и лидерами протеста. Начало встречи запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому).