Рыболовы пожаловались, что РФ теряет 500 тыс. тонн морепродуктов в год из-за США

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) оценила потери из-за соглашения СССР и США, заключенного в 1990 году, в 150 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Речь идет о разграничительной линии экономических зон и континентального шельфа между Чукоткой, Камчаткой и американским штатом Аляска. По соглашению, заключенному в начале нулевых, у российских рыбаков уменьшилась территория для промысла в Беринговом море на 77,7 квадратных метров.

Однако это соглашение до сих пор имеет временную силу. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам из профильных комитетов разобраться с последствиями советско-американских договоренностей.

Инициатором вопроса в повестке дня СФ стал сенатор Совфеда от Камчатского края Борис Невзоров. Политик заявил, что Россия ежегодно теряет возможность добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба из-за действующего соглашения.