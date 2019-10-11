Журналистов из ХМАО, выложивших запись обращения мэра, вычислят с полиграфом

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа всех сотрудников телеканала «Пыть-Яхинформ» проверят на полиграфе из-за опубликованных в интернете неудачных дублей из записи обращения мэра города Александра Морозова.

Морозов пытался записать обращение ко Дню российского флага, но у него это получилось не сразу, отчего он нецензурно выругался на камеру, стоя перед журналистами. Эта запись сохранилась и попала в сеть, нецензурная лексика в ней была запикана.

По мнению директора канала Жанны Матрунич, такой поступок журналистов недопустим. Чтобы вычислить нарушителей, она намерена провести уже вторую по счету проверку, на сей раз с использованием полиграфа: «Данная запись — рабочие материалы нашей телерадиокомпании, которые должны были удалить, но этого не было сделано. У нас прошла проверка, но она не позволила выявить того, кто это сделал [выложил в сеть видеозапись]. А сделать мог любой, поскольку у нас общий сервер, на котором работают все сотрудники», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что проверка добровольная для канала и что её «не навязывали "сверху"». Будет ли проверка столь же добровольной для сотрудников канала, она не уточнила. Законом основания для принуждения к такой проверке не предусматриваются, а по мнению партнера адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергея Литвиненко, которое он высказывал ранее в комментарии «Российской газете», отказ от проверки на полиграфе не влечет юридических последствий.