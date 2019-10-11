В ближайшие дни в московский регион вернется тепло

Предстоящие выходные и начало недели подарят жителям Москвы и Подмосковья теплую сентябрьскую погоду и сильные ветры.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». По его словам, в субботу, 12 октября, в столичном регионе установится относительно высокая температура – около 10-12 градусов. При этом будет достаточно дождливо и ветрено.

В воскресенье осадков выпадет меньше, однако небо останется затянутым облаками. Температура поднимется до плюс 12-14 градусов.

«Такая погода выше средних многолетних значений более чем на четыре градуса», – отметил Вильфанд. Он сообщил, что сила ветра в субботу и в воскресенье выходных будет достигать 15-17 м/с.

По словам метеоролога, начало следующей недели будет еще более теплым. Во вторник, 15 октября, а также в среду температура воздуха в столице прогреется до 15 градусов. Кроме того, москвичи смогут насладиться солнцем. «Мы вернемся в погодный режим, более характерный для середины сентября. Погода будет отставать на месяц», – отметил Вильфанд.

Он пояснил, что потепление не продлится долго. Ближе к концу рабочей недели наступит резкое похолодание, столбики термометров опустятся до пяти-восьми градусов тепла днем и одного-четырех градусов ночью.