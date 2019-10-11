Николай Валуев поддержал идею награждать медалью помогающих бездомным животным

В Санкт-Петербурге в скором времени могут учредить губернаторскую награду за помощь животным, оказавшимся на улице.

Как передает агентство «Москва», первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев позитивно оценил идею учредить медаль «За сострадание к животным».

Ранее издание 78.ru сообщало, что депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил присуждать такую награду людям, которые на безвозмездной основе помогают брошенным зверям, а также общественным зоозащитным организациям.

Николай Валуев провел аналогию с медалью «За спасение утопающих», которая когда-то была в системе госнаград России. «В целом для людей, проявивших себя на поприще защиты животных – если только это люди, действительно зарекомендовавшие себя со стороны дела, а не просто шума в соцсетях на диване, – может быть, такой значок за общественную деятельность был бы и не лишним», – сказал Валуев. В качестве эксперимента он предложил ввести награду в отдельном регионе, например в Санкт-Петербурге.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минприроды выпустило методические указания для регионов по отлову бездомных животных.