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Луддизм 21-го века

Общество
17:54, 11 октября 2019

Если двести лет назад активные и непримиримые граждане боролись с механизацией и автоматическим производством, то сейчас они сражаются с помойками и глобальным потеплением.

Экоактивисты со всех трибун вещают о том, как ужасно мы обращаемся с отходами и требуют немедленно начать перерабатывать весь мусор, без остатка.  Однако у профессионалов, занимающихся исследованиями в области утилизации и переработке ТКО, подчас возникает ощущение, что некоторые из этих людей взяли за основу лозунги наиболее рьяных луддитов начала XIX века. Только сражаются они не со станками, а, немного изменив направление удара, с помойками. 

Миф о швейцарском чуде

Пока нигде в мире не удалось полностью избежать захоронения ТКО и добиться 100% переработки. Даже в странах, где проблемами сортировки и переработки мусора серьезно и пошагово занимаются годами.

Все разговоры о «швейцарском чуде» - миф. По разным данным, оставшиеся 35% мусора Швейцария вывозит из страны. По коммерческой программе в Болгарию, в рамках экономической помощи – в Африку. Речь идет о некоем высокотехнологичном мусоре, разборка которого может создать новые рабочие места и принести в отсталые страны «новейшее оборудование». Однако уровень коррупции в африканских странах настолько высок, что до внедрения этих технологий еще ни разу дело не доходило. 

Ведется активная работа и с местным населением. Швейцария сумела привить своим гражданам рефлекс доноса на несоблюдающих сортировочные правила. Во многих муниципалитетах с улиц убраны урны, власти пытаются ввести глобальную сортировку на 9 корзин, федеральное правительство до 70% финансирует любые предприятия по переработке. При этом официальный уровень переработки в стране пока не превышает 54%.

Но и эта цифра завышена. Если посмотреть на откорректированные данные, опубликованные авторитетной экологической консалтинговой компанией Eunomia Research & Consulting, то уровень переработки в Швейцарии 49,7%

Кроме того, швейцарские чиновники вкладывают в понятие «переработка» совсем неочевидные вещи: долгосрочное разложение и гниение, процессы сжигания газов и любого мусора для обогрева домов. 

Переработка пластика: 12 видов из 944-х

Мы ежедневно слышим, что все европейские страны уже давным-давно досконально сортируют все свои отходы на все возможные составляющие, а потом перерабатывают их во что-то невероятно полезное и безопасное, разве что пончики из них не пекут. Однако практически всё это вранье. Да, сейчас, во всех исследовательских центрах мира прикладываются невероятные усилия в создании безопасных материалов и новых способов переработки уже существующих. Инвестиции в этом направлении колоссальные, но пока никто не смог даже разработать пластиковые пакеты, которые бы полностью разлагались. 

Плимутский университет провел тесты по всем видам биоразлагаемых пакетов и выяснил, что их можно использовать даже после трех лет утилизации, если хорошенько помыть. Вторичная переработка пластика существует только для 12-ти его видов из 944-х.  А захоронение особо опасных отходов – тех, что не входит в перечень ТКО, но то, что выкидывает каждый из нас -  например, ртутьсодержащие лампы, батареи, аккумуляторы и горючие отходы – производятся на территории третьих стран или консервируются и ожидают своего часа – то есть появления качественных и эффективных технологий по переработке. 

Еще более печальная картина с отходами бытовой техники и электроники. После того, как в начале 2018 года, Китай отказался от разборки и утилизации отходов мировой электроники, то их уничтожение стало настолько острой проблемой, что даже Йохан Рокстрем – содиректор Потсдамского института исследований воздействия на климат – признал, что не может найти место, куда бы Европа и все остальные страны, подписавшие Базельскую конвенцию, могли бы отходы этого типа сбрасывать. 

Существующие сейчас технологии по демонтажу и их переработке настолько трудоемки и дорогостоящи, что ни одна из европейских стран, даже при мощных государственных вливаниях, не способна их запустить. 

Как экономика стимулирует рост отходов

Что бы там не говорилось с высоких трибун, а ситуация с мусором во всем мире сейчас не слишком радостная. Развитие экономики на нашей планете в первую очередь зависит от роста потребления, поэтому производить будут как можно больше. А нам придется как можно больше выкидывать, чтобы немедленно купить новое. Следовательно, перспективы уменьшения общей массы отходов представляются не слишком радужными. Да, технологий, которые перерабатывали бы все на свете пока нет и, конечно, система сортировки и утилизации идеально не налажена ни у кого. Но всё-таки определенные механизмы существуют, и их необходимо, без заламывания рук и истерик, анализировать и применять. И, конечно, создавать новые.

Что делать?

Все печально и просто: чуда не произойдет. Действовать надо в нескольких направлениях. Вряд ли положительный и долгосрочный эффект принесут штрафы нарушителям мусорного законодательства. Другое дело – широкая разъяснительная работа и вырабатывание правильных экологических привычек среди всех слоев населения.  

Да, возможно это покажется вам слишком просто, но другие выходы вряд ли удастся найти: необходимо спокойно, радостно, но при этом без остановки начать говорить о том, что такое мусор и что мы должны с ним делать. Нужно начать «эру мусорного просвещения». Просветительская работа должна идти без обеда и выходных. Иначе мы, как вечные дети, на следующий же день забудем, что такое хорошо и что такое плохо. Нужно заложить и сделать нормой культуру обращения с мусором. Да, и возможно, нам надо выстраивать ту самую, «швейцарскую» систему доносительства… а иначе, к сожалению, ничего не работает. 

Однако даже если мы станем максимально осознанно обращаться с мусором, это не будет исчерпывающим решением проблемы. Другой пласт задачи – технологический, ведь с нормально отсортированным мусором надо что-то делать. А технологий почти нет. Единственный выход – захоронение или сбережение после сортировки, которая сейчас нам посильна, чтобы потом, когда ученые что-нибудь придумают, достать это и переработать. Для этого необходимо создать многопрофильные комплексы, которые будут заниматься сортировкой, брикетированием, прессовкой, переработкой и хранением. 

У шведов такие инфраструктуры называются комплексами по сортировке и переработке.

В нашей стране подобные многопрофильные комплексы обязаны заработать в самое ближайшее время. Невозможно отделять перерабатывающие предприятия от комплексов сохранения сложных отходов, потому что это всё единые производственные циклы, которые не надо разрывать. И в рамках таких предприятий необходимо выстраивать четкую структуру параметров сортировки, переработки и захоронения. Обрабатывая данные, полученные с подобных объектов и проводя там постоянные новые исследования, ученые и законодатели будут постоянно обновлять нормы вторичного использования и сертификации материалов. 

Именно так это и должно функционировать. С мусором качественно работать можно только при комплексном подходе. Необходимо создавать инфраструктуру с глубокой аналитической базой, работу с данными, постоянно обновляемую систему технологических направлений, научные разработки и испытания, образовательные механизмы, которые будут менять отношение к мусору в каждой голове, экономическую модель, при которой работа с ТКО будет частью глобальной экономической схемы и станет финансово обоснованной.  Только тогда возможна реальная работа с отходами. И запустить это многовекторное движение необходимо как можно скорей.

Эксперт по международным экологическим программам,
руководитель международной части проекта Экология России
Евгений Русак

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