Квартиру Навального могут арестовать по просьбе прокурора Москвы

Прокуратура требует арестовать квартиру Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску из-за акций протеста.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на Instagram оппозиционера, прокурор Москвы направил в суд официальное требование арестовать «единственный существенный объект имущества гражданина Навального», а именно квартиру в Марьине.

Столичная прокуратура просит взыскать около пяти миллионов рублей с Алексея Навального и ряда других инициаторов несогласованных протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа. По мнению надзорного ведомства, такую сумму потратила Росгвардия на дополнительные меры обеспечения безопасности во время митингов, в частности, оплату труда правоохранителей и топливо для служебного транспорта.

Ранее иски к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму на общую сумму почти 18 млн рублей за якобы понесенные убытки в ходе разгона акций протеста подала московская полиция.

Напомним, 9 октября Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был внесен в список иностранных агентов.