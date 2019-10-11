Дело Голунова просят передать в ФСБ из-за утраты доверия следователям

Защита журналиста «Медузы» Ивана Голунова подала жалобу на бездействие следователей и потребовала направить дело в ФСБ.

Как пишет ТАСС, адвокат Голунова Сергей Бадамшин попросил генпрокурора Юрия Чайку передать дело в управление «М» из-за «допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия». Уточняется, что речь идет о материалах проверки сотрудников правоохранительных органов, задержавших журналиста.

Адвокат напомнил, что его подзащитный в ходе допроса в качестве свидетеля в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве 15 июня рассказал «о совершении в отношении него ряда преступлений сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве». В августе Иван Голунов подтвердил показания в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета, однако процессуальное решение до сих пор не принято.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что работавших над делом Голунова сотрудников СК «перебросили» на дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве.