Арестованный бизнесмен просит возбудить дело о краже 293 млн

Находящийся в СИЗО совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит заявил в полицию о краже денег с арестованных счетов.

Как пишет РБК, о пропаже средств стало известно в ноябре 2018 года, однако заявление было подано только в сентябре 2019-го из-за риска негативных последствий для предпринимателя.

Израйлит был арестован в декабре 2016 года, против него возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе.

В заявлении бизнесмена, поданном в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, говорится, что на момент ареста средств в декабре 2016 года на каждом из семи его счетов было по 42 млн рублей, общая сумма составляла 294 млн рублей. В ноябре 2018 года, когда бизнесмен разводился с супругой, выяснилось, что на счетах осталось около 136 тысяч рублей. Таким образом, пропало 293 864 тысяч рублей.

Израйлит просит возбудить уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («кража в особо крупном размере»).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСБ использовала специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов для дополнительного обвинения, несмотря на обещания государства не преследовать участников амнистии.