Юзик рассказала, что Иран заподозрил ее в шпионаже из-за "еврейской" фамилии

Вернувшаяся в Россию журналистка Юлия Юзик рассказала о неделе, которую она провела в иранской тюрьме.

Утром 10 октября Sobesednik.ru писал, что задержанную в Тегеране россиянку Юлию Юзик отпустили из-под стражи, и она прилетела в Москву. Всего Юзик пробыла в заключении неделю. Изначально сообщалось, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, однако иранские власти данную информацию отрицали.

Как рассказала сама журналистка изданию «МБХ медиа», в Тегеране ей действительно предъявили обвинения в работе на израильское правительство. По ее словам, поводом для подозрений стала фамилия Юзик и наличие в ее Facebook контактов из Израиля.

«Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем Facebook какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как "еврей". Вот этих контактов в Facebook, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения», — пояснила она.

Журналистка также рассказала, что во время содержания в иранской тюрьме ей приходилось спать на бетонном полу. «Я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей. Это очень страшно», — рассказала Юлия Юзик, добавив, что до сих пор испытывает шок.