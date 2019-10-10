В Кузбассе прекратили дело инвалида, пожелавшего Путину "одиночную камеру"

Активист Илья Путевский сообщил о закрытии третьего по счету дела об оскорблении власти, возбужденного против него.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что на кузбасского активиста Илью Путевского, который также является инвалидом, завели третье по счету дело об оскорблении власти за пост в «Одноклассниках», где он пожелал на день рождения «дорогому сказочнику» оказаться в тюрьме «в одиночной камере пожизненно».

Однако «Радио Свобода» сообщает, что полиция Кемеровской области прекратила производство по последнему административному делу, возбужденному против Путевского.

По словам юристов, правоохранители не смогли установить, что идея активиста подарить на день рождения «одиночную камеру пожизненно» была высказана именно в адрес российского президента, а не какого-то другого Путина.

При этом сам Илья Путевский связывает закрытие дела с общественным резонансом и реакцией соцсетей после того, как СМИ сообщили о третьем административном производстве в отношении него. «И благодаря адвокатам правозащитной "Агоры"! Вообще Путин наёмный работник и не относится к государственным символам!» — прокомментировал данную ситуацию активист.

Накануне, 9 октября, стало известно о создании в МВД методички с рекомендациями по рассмотрению дел об оскорблении власти. В «алгоритме действий», подписанном первым замглавы МВД Александром Горловым, перечисляются конкретные условия, на которые должен обратить внимание полицейский для возбуждения указанных дел.