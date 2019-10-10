Присяжные оправдали офицеров ФСБ, якобы пересылавших похищенные деньги в ДНР

Присяжные оправдали двух офицеров ФСБ Владимира Подольского и Андрея Польщикова, обвиняемых в хищении 25 миллионов рублей путем фиктивного трудоустройства родственников в подведомственные организации, сообщает «Коммерсантъ». Заседание прошло в октябре во 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Разбирательства продолжались с 2016 года.

Польщикову также вменяли посягательство на жизнь сотрудника СКР Александра Паутова, который проводил предварительное расследование по делу. Следствие утверждало, что планировалось заказное убийство и его потенциальные исполнители выступали свидетелями и обвиняемыми в суде. Но все восемь присяжных решили, что не прозвучало достаточных доказательств по этому обвинению.

Во время суда оба обвиняемых сообщили, что все полученные средства они направляли на спецоперации в ДНР и ЛНР.

Все фигуранты уголовного дела теперь находятся на свободе и имеют право на реабилитацию.

Государственный обвинитель планирует подать апелляцию на решение суда.