Пермского гинеколога обвинили в коррупции за корзину с фруктами

Врача-гинеколога ГКБ №6 города Перми Анастасию Тарабарину обвинили в коррупционных действиях, сообщает портал «Медвестник». Она получила выговор от руководства за то, что два месяца назад приняла на рабочем месте в знак благодарности от пациентов корзину с фруктами.

Фото, на котором Анастасия позирует с подарком от пациентов, было опубликовано на ее странице в Инстаграме. Доктору вменяют то, что она не уведомила о получении подарка главного врача. Основанием для выговора стала служебная записка юриста от 16 августа 2019 года.

Тарабарина намерена обжаловать выговор в суде на том основании, что дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня выявления проступка.

Анастасия Тарабарина является одним из лидеров профсоюза «Альянс врачей». В сентябре она инициировала разбирательства в связи с нарушением трудовых прав медицинского персонала в Пермской городской больнице №6.