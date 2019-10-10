Наблюдателя оштрафовали за то, что он "стоял вплотную" и наблюдал

Мировой суд судебного участка № 2 в Казани оштрафовал Владимира Михеева, работавшего наблюдателем на муниципальных выборах, на две тысячи рублей за вмешательство в работу избирательной комиссии.

Члены УИК №414 заявили, что Михеев «создавал нервную обстановку» ведением видеосъемки, наблюдением за работой члена комиссии. Кроме этого они пожаловались, что он «стоял вплотную» к ним во время подсчета голосов, сообщает «МБХ Медиа».

По закону наблюдатель не может быть никак ограничен в передвижении по избирательному участку и имеет право вести видеосъемку после уведомления председателя комиссии.

Видеозаписи с УИК судья отказалась приобщать к делу.