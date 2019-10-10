ИД "Собеседник" присоединяется к "зеленой акции" издательства "БОМБОРА"

ИД «Собеседник» поддерживает «зеленую акцию» издательства «БОМБОРА». В пятницу, 11 октября, в 12:00 мы сажаем деревья в московском парке по адресу ул. Зои и Александра Космодемьянских, 6.

Мероприятие откроет главный редактор издательства «БОМБОРА» Рамиль Фасхутдинов. Представители ИД «Собеседник» раздадут подарки участникам. Посадка деревьев будет проходить в рамках акции «Роща ста слов», которая проходит в поддержку крупнейшей программы озеленения в городе «Миллион Деревьев».

Приглашаем вас присоединиться к нашей «зеленой» акции. Мы посадим деревья, которые будут расти вместе с экологическим мышлением в нашей стране.

Движение в защиту окружающей среды — мощный и необходимый тренд, активно распространяющийся по всей планете. «БОМБОРА» поддерживает эту большую волну, выпуская книги по экологии. Они учат сортировать отходы, сокращать количество мусора, выбирать экологичные товары, вести этичный образ жизни и снижать свое отрицательное воздействие на природу. На обложке этих книг нет пленок и лака, а текст печатается на FSC-бумаге — для их выпуска используются специально выращенные лесные массивы, так что их издание не наносит вред природе.

Эту экологическую кампанию издательства также поддерживает книжный интернет-магазин Book24. С ноября каждый покупатель интернет-магазина сможет заказывать эко-книги в экологичной упаковке, изготовленной из вторичного сырья. Ее использование помогает сохранять леса и сокращать количество бытовых отходов.