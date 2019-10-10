Директор училища в Астрахани отправлял осужденных детей на стройку за 500 рублей

Директора астраханского спецучилища для осужденных несовершеннолетних обвиняют в превышении должностных полномочий в связи с эксплуатацией детского труда, сообщает «Интерфакс».

Следователями было установлено, что руководитель учреждения направлял на строительные объекты воспитанников закрытого спецучреждения. Источники «Интерфакса» утверждают, что за каждый рабочий день ребенка директор спецучилища получал 500 рублей.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело на основании материалов областного ФСБ. Сейчас сотрудники СК устанавливают, какое число подростков привлекалось к незаконному труду.