Четверо полицейских из Оренбуржья пойдут под суд за серию вымогательств

Пресс-служба управления СК РФ по Оренбургской области сообщила о предъявлении обвинения в бандитизме четверым бывшим сотрудникам полиции. В деле фигурируют преступления, совершенные в период с февраля 2015 года по май 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Установлено, что сотрудники полиции фактически сформировали организованную преступную группировку, которая занималась вымогательствами, угрожая возбуждением уголовных дел против граждан.

Местный портал «Оренбург Медиа» писало, что одним из последних инцидентов стало нападение силовиков на молодежную вечеринку. Применяя спецсредства, полицейские вымогали у молодых людей крупную сумму денег, угрожая в противном случае подкинуть им наркотики и инициировать возбуждение дела по 228-й статье Уголовного кодекса.

Сообщается, что никто из обвиняемых не признал своей вины и не давал показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

ДОПОЛНЕНИЕ

В 18:35 мск в адрес редакции Sobesednik.ru поступило сообщение УМВД России по Оренбургской области:

«В УМВД России по Оренбургской области сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-разыскной деятельности, предоставленные ОРЧ СБ УМВД России по Оренбургской области. По результатам служебной проверки сотрудники были уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».