10-летнего манула из зоопарка Москвы перевели в медпункт из-за онкологии

Сотрудники Московского зоопарка назвали бессмысленными любые прогнозы о судьбе манула, у которого выявили рак.

Как сообщила пресс-служба Московского зоопарка, злокачественную опухоль слизистой оболочки носа у местного манула диагностировали после того, как в минувшем сентябре его состояние резко ухудшилось.

По данным пресс-службы, обитателю зоопарка уже десять лет, что на три-четыре года больше, чем тот возраст, до которого манулы обычно доживают в дикой природе. Ветеринары отмечают, что эти дикие коты обладают слабой иммунной системой, из-за чего у них часто развивается кошачий иммуннодефицит.

«Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат», — говорится в сообщении зоопарка.

Там подчеркнули, что в настоящее время манул переведен в медицинский центр под круглосуточный контроль, однако давать любые прогнозы относительно его дальнейшей судьбы пока бессмысленно.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что посетители зоопарка в Удмуртии насмерть закормили четырехмесячного детеныша северного оленя по кличке Венера. При вскрытии в желудке животного обнаружили куски резины и нити из полипропилена, которые и привели к смерти обитателя зоопарка.