Все выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки успешно завершили адаптацию

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства отчитался о состоянии выпущенных в море животных.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ученых ВНИРО, все десять косаток и 26 белух, которые были выпущены из так называемой приморской «китовой тюрьмы» в Охотское море, успешно адаптировались к естественной среде и находятся в пределах традиционных видовых ареалов.

При этом специалисты добавили, что остальных особей придется транспортировать к месту выпуска по измененному маршруту из-за аномальных погодных условий, вызванных паводками в Хабаровском крае.

Напомним, животных, которые были отловлены для продажи в китайские океанариумы и помещены в вольеры бухты Средняя в районе города Находка, прозванные зоозащитниками «китовой тюрьмой», начали выпускать в естественную среду обитания в конце июня. При этом в настоящее время в Средней остаются еще 60 белух.