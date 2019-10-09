В водах Севморпути нашли микропластик и зафиксировали концентрацию метана

Ученые Тихоокеанского океанологического института РАН сообщили, что на всей территории поверхностной воды Северного морского пути обнаружены частицы микропластика, передает «Интерфакс».

Также руководитель исследовательской экспедиции на Севморпути Игорь Семилетов сообщил об открытии мощных выбросов геофлюида, которые привели к росту концентрации метана в водной толще и в воздухе.

В августе Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые подтверждают, что на сегодняшний день нет каких-либо доказательств негативного влияния микроскопических частиц пластика на человеческий организм, сообщало ОТР.

Ранее ТАСС писал, что, согласно немецкому исследованию, частицы микропластика обнаруживаются в организме у 97% обследованных несовершеннолетних. Журнал Environmental сообщал, что пластик попадает в человеческий организм не только с морскими продуктами, но и из чайных пакетиков.