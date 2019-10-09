В МВД выпустили методичку по рассмотрению дел об оскорблении власти

Первый замминистра МВД Александров Горлов подписал «алгоритм действий» сотрудников полиции при рассмотрении дел об оскорблении власти.

Текст документа разместил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной организации Павел Чиков.

В нем говорится, что при рассмотрении дела сотрудник полиции должен в первую очередь установить источник распространения оскорбления, лицо, его распространяющее, место и время нарушения, а также установить, было ли оно озвучено в частной переписке или предназначалось для неопределенного круга лиц.

Полицейский должен также обозначить, в чей адрес это оскорбление направлено: на государственный флаг, герб, гимн, президента, парламент, правительство или суды. Нужно установить, были ли использован мат и порнография, понять, пытался ли оскорбляющий «противопоставить себя окружающим, демонстрировать цинизм и надменность, уничижительное отношение к обществу, государству и государственным символам».

При отсутствии одного из условий в возбуждении административного дела нужно отказать.

Каждое открытое дело об оскорблении должен «взять под личный контроль» начальник регионального УМВД, в обязательном порядке предоставив «электронную копию дела в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ до его направления в суд».

После возбуждения дела требуется отправить материалы на экспертизу и только после утвердительного заключения эксперта-криминолога — передать в прокуратуру и суд.

Ранее «Агора» сообщала, что 78% всех успешных дел по статье об оскорблении власти оказываются об оскорблении Путина. Сам Путин ранее отмечал, что «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить [население] в праве критиковать власть любого уровня».