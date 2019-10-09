В Instagram отключат возможность отслеживать лайки и активность друзей

Социальная сеть Instagram удалит вкладку, позволявшую без ведома друзей отслеживать их лайки и активность, сообщает BuzzFeed.

Ранее такая функция позволяла увидеть, какие комментарии писали, что лайкали и на кого подписывались люди, на которых подписан пользователь, о чем многие даже не догадывались. Опцию начали отключать 7 октября, она пропадет до конца недели у всех пользователей.

Ранее в социальной сети начали проводить экспериментальное отключение демонстрации лайков других пользователей, после чего попробовать сделать это решили и в Facebook.

Как сообщает «КоммерсантЪ», сегодня около семи часов утра в ряде стран пользователи начали жаловаться на перебои в работе различных функций Instagram.