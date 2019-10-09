У закормленного насмерть в удмуртском зоопарке олененка нашли в желудке резину

Посетители государственного зоопарка Удмуртии до смерти закормили четырехмесячного детеныша северного оленя.

Как сообщается на сайте зоопарка, олениха по кличке Венера скончалась от переедания. В желудке животного обнаружилось огромное количество пищи, а также были найдены куски резины и нити из полипропилена. Такое содержимое стало причиной закупорки желудка и привело к его разрыву.

Сотрудники зверинца отмечают, что это уже далеко не первый подобный случай. По их словам, посетители кормят животных, в частности, «полиэтиленовыми пакетами и куриными костями».

«Мы не раз обращались к людям через социальные сети и наш официальный сайт с призывом не кормить животных, потому что эта "забота" наносит вред обитателям!» – говорится в сообщении. Работники зоопарка напомнили, что «у представителей фауны отсутствует чувство насыщения» и что животные с интересом тянутся ко всему новому.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в пензенском зоопарке умер жеребенок, перекормленный посетителями.