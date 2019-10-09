Судебные перипетии и калибровка запретов: юридические новости

Юридический обозреватель Sobesednik.ru — о новостях по «московскому делу», делу «Седьмой студии» и надзору за информацией.

Главный боец с интернетом — сенатор Клишас — в группе коллег теперь надеется побороть электронную почту, а заодно с ней и мессенджеры. Предложено блокировать за запрещенную информацию. Основание подобрано соответствующее: «рассылка по электронной почте заведомо ложных угроз терактов приобрела массовый характер» — на этом настаивают авторы законопроекта. У вас сколько таких ложных угроз в электронном ящике? Должно быть, много...

Обязанность блокировки будет возложена на сами сервисы — ее они должны будут осуществить в течение суток с момента предписания от Роскомнадзора о чем после эпопеи с Telegram и шутить не хочется... А ведь не успокаиваются: это уже вторая попытка регулирования, первая — с обязательной идентификацией по телефону — каким-то непостижимым образом не прошла…

Возрастная маркировка, которая наносится на книги и средства массовой информации, будет пересмотрена. В думском комитете задумались, как получилось, что многие произведения классиков по формальным признакам получили «18+».

Сейчас же есть «6+», «12+», «16+» — и от них предлагают отказаться, заменив на рекомендации без конкретизации возраста — «для семейного просмотра» или, наоборот, «не рекомендовано для детей». Останется лишь «18+», и это логично, но куда деваться классикам?..

Продолжается преследование участников массовых акций. Данил Беглец в апелляции получил тот же срок, что и в первой инстанции — два года. Два года отцу двух малолетних детей за то, что схватил сотрудника за рукав... Не было за ним цехового сообщества, а беззакония сейчас столько, что общество не может защитить каждого. Отсюда и результат — вернее, его отсутствие...

Или — отсутствие правосудия? Ведь осужденный пошел на сделку, признав вину (в чем?), но реальный срок изменен не был даже на условный. Еще он извинился перед силовиком и перечислил ему 10 тысяч — ничего не помогло. А во время суда пристав вывел плачущую мать Беглеца из зала за нарушение порядка.

Сегодня же стало известно об изменении приговора Ивану Подкопаеву. Он обвинен в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, осужден первоначально на три года. Подкопаев вначале признал вину, дело было рассмотрено без исследования доказательств, в особом порядке. Впрочем, на суде Подкопаев отказался от признательных показаний. Сегодня же на год срок был уменьшен.

Но граждане почти непроницаемы. Только 38% считают приговоры несправедливыми и политически мотивированными, наоборот, справедливыми вердикты видятся целым 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах и не слышали.

Зато власть все видит и чувствует — и продолжает борьбу с гражданским обществом в лице ярких его представителей. Так, стало известно, что дело Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» не только не развалено, но и получило следующий импульс: Мосгорсуд отменил решение о возврате уголовного дела в прокуратуру из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении, которое было принято нижестоящим Мещанским судом.

А еще сегодня 60 лет со дня рождения Бориса Немцова... Помним!