Осужденному по "делу 212" Ивану Подкопаеву сократили срок с трех до двух лет

Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев отказался от данных им ранее признательных показаний и попросил оправдать его.

Напомним, Иван Подкопаев стал первым из фигурантов так называемого «московского дела» или «дела 212», кого приговорили к реальному сроку. В начале сентября судья Тверского районного суда Москвы Александр Меркулов назначил ему три года колонии общего режима за то, что во время акции 27 июля Подкопаев надел балаклаву и распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции и Росгвардии. Сам молодой человек вину полностью признал и раскаялся в совершенном, объяснив свои действия напряжённой обстановкой, возникшей в результате действия сотрудников правоохранительных органов.

Однако во время рассмотрения Мосгорсудом апелляции на приговор 9 октября Иван Подкопаев отказался от своих признательных показаний и попросил суд оправдать его. «Свои действия не считаю преступлением. Прошу суд вынести оправдательный приговор», — приводит его слова «Новая газета».

Кроме того, в ходе заседания Подкопаев заявлял отводы прокурору и судье, но их не удовлетворили. После этого он отказался от услуг адвоката Николя Фомина, уточнив, что это не связано с материальным положением. В качестве второго защитника по просьбе обвиняемого суд назначил его отца Романа Подкопаева.

К настоящему моменту стало известно, что Мосгорсуд посчитал смягчающим обстоятельством возмещение морального вреда и постановил приговорить Подкопаева к двум годам колонии вместо трех.

«Дорогие друзья, соотечественники, соратники. Продолжайте борьбу за право быть хозяевами своей земли, за независимое и крепкое будущее. Умное и грамотное. С оглядкой на прошлое. Власть паразитов уже показала свою слабость. Нам нужно довести свое дело до конца, чтобы наши потомки были счастливы, чтобы нам не было стыдно смотреть им в глаза», — заявил сам осужденный, выступая с последним словом.