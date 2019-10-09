На "Госзакупках" нашли больше ста секретных номеров спецсвязи для чиновников

Сотрудники «Медузы» смогли дозвониться по телефону спецсвязи для Эллы Памфиловой, найденному в открытом доступе.

Как сообщает издание, телефон Памфиловой вместе с другими секретными номерами журналисты обнаружили в открытом доступе на сайте «Госзакупки».

Отмечается, что услуги правительственной связи десятки федеральных и региональных ведомств закупают у ФСО. При этом выделенные для конкретных чиновников и военных номера спецсвязи указаны на «Госзакупках» без каких-либо купюр.

«Догадались закрыть эти номера при сканировании листком бумаги с надписью "конфеденциально" (именно так — с ошибкой) только в управлении делами мэра Москвы, однако видны остались фамилии абонентов: Чернышов А. И. (первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Александр Чернышов), Горбенко А. И. (вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко) и Ликсутов М. С. (руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов)», — говорится в публикации.

«Медуза» утверждает, что в открытом доступе ей удалось найти более сотни спецномеров, среди которых оказались телефоны Александра Бастрыкина, Ирины Волк, Эллы Памфиловой, а также руководителей Минюста, Росрезерва, Генпрокуратуры, глав Владимирской области и Дагестана, а также других федеральных и региональных чиновников.

При этом дозвониться по указанному телефону удалось лишь до главы ЦИК. В прямом эфире на «Эхе Москвы» Элла Памфилова взяла трубку и попросила журналистов больше не беспокоить ее по данному телефону: «Вы просто проверяете телефоны, распечатанные на "Медузе"? Ну вот и проверили. Всего доброго, до свидания», — сказала она.