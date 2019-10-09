Матвиенко пригрозила строгими мерами сенаторам, прогуливающим заседания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отчитала сенаторов, прогуливающих пленарные заседания и отказывающихся дискутировать.

Как передает «Интерфакс», вопрос о целесообразности пребывания в верхней палате российского парламента сенаторов, не проявляющих никакой активности и пропускающих пленарные заседания, спикер Совета Федерации поставила в среду, 9 октября.

«Очень строго предупреждаю всех, новых и неновых сенаторов, пленарные заседания — это святое. График у вас на руках. Не может и не должно ничего вас отвлекать от работы», — заявила Матвиенко, добавив, что пригласит на беседу тех парламентариев, которые отсутствовали на сегодняшнем заседании: «А потом можем другие меры, если нужно, принимать».

Она также напомнила коллегам, что суть их работы заключается в обсуждении волнующих тем и отстаивании интересов собственных регионов.

Напомним, в конце сентября Валентину Матвиенко избрали председателем верхней палаты российского парламента в третий раз.