Лауреатами Нобелевской премии по химии стали разработчики литий-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии присудили американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уиттингхему и японцу Акире Йошино.

Как сообщается в Twitter премии, ученые из США, Великобритании и Японии были удостоены награды за разработку литий-ионных аккумуляторов.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

В пресс-релизе Шведской королевской академии наук отмечается, что ученый Стэнли Уиттингхем исследовал сверхпроводники и обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал, который он использовал для создания инновационного катода в литиевой батарее. Джон Гуденаф продолжил исследование Уиттингхема и доказал, что катод будет иметь еще больший потенциал и производить напряжение до четырех вольт, если он будет сделан с использованием оксида кобальта с интеркалированными ионами лития. На основе данного катода японский химик Акира Йошино создал первый коммерческий литий-ионный аккумулятор, где вместо реактивного лития применялся нефтяной кокс.

Напомним, Нобелевскую премию по физике накануне, 8 октября, присудили Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за исследования в области астрономии и космологии.