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Гримаса подмосковной Фемиды

Общество
18:05, 09 октября 2019

Кантемир Карамзин
Кантемир Карамзин

Суд Балашихи продлил арест юристу Кантемиру Карамзину.

Юристу Кантемиру Карамзину, также известному как «второй Магнитский», по решению Балашихинского городского суда вот уже второй раз продлили содержание под стражей — до 27 января 2020-го. 

Уже полгода юрист находится в СИЗО по обвинению в покушении на мошенничество. Даже не в самом мошенничестве. В покушении. Хорошо еще, что не в покушении на покушение. Казалось бы, банальное дело, но его курирует лично начальник УФСБ Москвы и области генерал Алексей Дорофеев, которого подозревают в причастности к возникновению и «дела Голунова». 

О причине такой заинтересованности — чуть ниже, но не будь давления Дорофеева, это дело также быстро бы развалилось, вслед за «голуновским», поскольку доказательств вины Карамзина у обвинения нет. Да обвинение и само это, видимо, прекрасно знает. Во всяком случае, догадывается. Иначе почему тогда юриста не допрашивают? Почему следственные действия фактически не ведутся, а если и ведутся, то так, что следователь назначает повторную экспертизу уже в шестой (!) раз? Чтобы видимость работы была?

Зато в СИЗО, напротив, эта работа не прекращается: угрозы жизни, шантаж, провокации, избиения, пытки неоказанием медпомощи и т. д. По словам юриста, за решеткой на него оказывают мощное «внепроцессуальное давление» сотрудники ФСБ и администрация изолятора. Карамзин даже рассказал, что к нему подсадили сокамерника, который любым способом пытается добыть его использованное нижнее белье. Белья, конечно, не жалко, но ведь с помощью биоматериалов юриста могут обвинить в покушении не только на мошенничество. Давить, так уж давить до конца.

Дело дошло до того, что не так давно тот же генерал Дорофеев даже выступил с нашумевшим письмом, в котором фактически обвинил всех судей, несогласных с ним, в преступлении, и инициировал перевод дела Карамзина в подсудность Московской области, где судьи, с позиции генерала, не испытывают проблем в «беспристрастности и объективности».

Впрочем, прошедшее в Балашихе заседание не только прекрасно показало степень «беспристрастности» подмосковных судов, но и продемонстрировало представления об «объективности» самого Дорофеева.

Начать хотя бы с того, что сами слушания по продлению Карамзину меры пресечения сопровождались такой завесой секретности, что заседание даже не было указано в графике работы суда. Те журналисты, которые случайно узнали о дате и времени слушаний, пытались на них аккредитоваться, но безуспешно. Да что журналисты. Даже адвокатов не уведомили в положенные пять суток о назначенном заседании. А материалы дела не смогли в суд вовремя доставить. Словом, даже на предварительном этапе хватало многочисленных нарушений закона, которые защита назвала «варварскими и средневековыми».

Понятно, что при таком давлении со стороны ФСБ и само заседание не могло пройти по всей правилам. Фактически оно, что также является нарушением, проходило в закрытом режиме. Вместо родственников и журналистов, которых за редким исключением оставили топтаться за закрытыми дверьми (а потом и вовсе вытолкать из коридора на улицу),  зал заполнили неизвестные молодые люди крепкого телосложения, которых сторонники юриста тут же окрестили «дорофеевскими титушками».

Ребята сурово буравили обвиняемого и его защиту глазами или просто строили рожи. Удалить их или хотя бы просто проверить у подозрительных лиц документы судья даже не попыталась. Видимо, прекрасно знала, кто за ними стоит. Такая вот гримаса подмосковного правосудия.

Недаром сам Кантемир Карамзин назвал происходящее абсурдом и театром марионеток, выразив уверенность, что следователи и судьи (равно как и нанятая массовка) просто выполняют указания генерала ФСБ Дорофеева. О чем юрист не преминул сообщить в перерыве заседания, записав видеообращения в адрес как персонально Дорофеева, так и его начальника Александра Бортникова. 

Обращаясь к  Бортникову, юрист, например, выразил удивление терпением руководителей страны и заявил, что Дорофеев позорит всю ФСБ.

А в адрес самого Дорофеева Кантемир Карамзин, несмотря на явно неравные шансы и силы, не испугался сказать: «Леша, я тебя не боюсь! Скоро ты окажешься на моем месте».

Впрочем, пока генерал Дорофеев сумел подмять решение суда под себя, добившись того, что юриста оставили в СИЗО еще на три месяца. При этом, зачитывая решение, судья просто оглашала шаблон предыдущего постановления о продлении, путая при этом фамилии, видимо «по Фрейду» обозвав Копелева Коноплевым.

«Следствие ничем не аргументировало  продление стражи, у обвинения материалов по делу ноль,  вместо ответов на вопросы следователь просто зачитывал статьи УК или говорил "есть в материалах дела", хотя там ничего нет, — комментирует адвокат Марина Громова. — Судья Быстрякова показала свою полную некомпетентность и непрофессионализм, так как не владела материалами дела, путала фамилии и цитировала заготовленный шаблон предыдущего решения по мере пресечения с информацией, не имеющей отношения к сегодняшнему заседанию. Результаты были предрешены. Чуда мы не ждали, так как не верим в беспристрастность подмосковных судей. Для нас точкой невозврата стало решение Верховного суда о передаче подсудности этого дела из Москвы в область. Мы намерены обращаться в Европейский суд по правам человека». 

На этой неделе адвокаты Кантемира Карамзина намерены еще и обжаловать в Коллегии по судебным делам ВС РФ скандальное решение судьи Верховного суда Олега Зателепина об изменении территориальной подсудности дела юриста. Ну и дальше бороться за своего подзащитного и его права. Прокуратура Сергиева Посада, например, уже вынесла постановление по жалобе Карамзина в адрес администрации СИЗО-8 под руководством Леонида Силивестрова по фактам нарушения закона в части недопуска адвокатов и недопустимым условиям содержания. Военный следственный отдел СК России по Солнечногорскому гарнизону также начал проверку в отношении сотрудника УФСБ по Москве и МО Иванова А. А. И, думается, таких проверок нас ждет еще предостаточно. Особенно, если учитывать подноготную дела «второго Магнитского»

Если кто подзабыл, формально уголовное дело против Кантемира Карамзина возникло под предлогом обвинений со стороны писателя Олега Блоцкого, который отказался возвращать Карамзину долг, заявив, что тот якобы подделал подпись на договоре займа. Правда, суды (вплоть до Верховного) неоднократно становились на сторону Карамзина. До тех пор, пока в банальную бытовую разборку неожиданно не вмешался генерал Дорофеев, который, по идее, должен был в это время террористов ловить.

Свое видение причин такой неожиданной заинтересованности силовика его персоной сам Карамзин в итоговом выступлении объяснил тем, что руководитель управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев, по его мнению, получил взятку от одной из сторон коммерческого спора, в котором в качестве юриста и выступал Кантемир Карамзин. Неслучайно ведь его арестовали сразу после победы в Арбитражном суде Москвы, где клиент Карамзина канадец Марк Ричардс отсудил 15 миллиардов рублей у своих бывших партнеров по строительному бизнесу (экс-директора АО «ДСК-1» Владимира Копелева и руководителя ФСК «Лидер» Владимира Воронина). Если так, внимание со стороны генерала делом Карамзина и продлением юристу срока содержания под стражей, не так уж и удивляет, не так ли?

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