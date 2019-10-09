Глумившегося над ЧП в "Зимней вишне" пранкера Вольнова обвинили в терроризме

Следователи просят суд заочно арестовать украинского пранкера, сообщавшего о 300 погибших в «Зимней вишне».

Напомним, в 2018 году украинский пранкер Никита Кувиков, выступающий под псевдонимом Евгений Вольнов, уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в экстремизме после того, как он устроил глумливый розыгрыш во время пожара в кемеровской «Зимней вишне»: звонил в городской морг, представлялся сотрудником МЧС и заявлял, что в скором времени туда привезут «более трехсот трупов».

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщает, что теперь к обвинениям в экстремизме, которые уже были выдвинуты в отношении Вольнова, добавились обвинения в публичных призывах к терроризму. При этом в суде намерены рассмотреть ходатайство следствия о заочном аресте пранкера.

Суть новых обвинений пока не уточняется.