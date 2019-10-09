Дело присвоившей 420 млн рублей экс-работницы столичного банка направили в суд

29-летнюю бывшую сотрудницу московского банка обвинили в обмане 457 вкладчиков и присвоении себе их денег.

Как передает «Интерфакс», прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемой в обмане вкладчиков девушки и направила ее дело в суд. В настоящее время бывшая сотрудница столичного банка заключена под стражу.

По версии следователей, во время работы в кредитно-кассовом офисе одного из коммерческих банков Москвы обвиняемая вместе с несколькими сообщниками выдавала вкладчикам якобы заключенные от имени кредитной организации договоры, однако оставляла их денежные средства себе.

Отмечается, что от рук мошенницы пострадали порядка 457 человек, а общая сумма похищенных девушкой средств составила 420 млн рублей.