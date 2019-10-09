Cуд перепутал жалобы избитых во время протестных акций в Москве

Мосгорсуд вернул апелляционные жалобы Андрея Кургина и Алексея Семенова, избитых силовиками на акциях протеста.

Как пишет «Медиазона», причиной возврата документов стали нарушения, допущенные Тверским районным судом. Аппеляцию Андрея Кургина, пострадавшего от действий праавоохранителей 3 августа, подшили в дело избитого 27 июля Семенова, а жалобу последнего поместили в дело Кургина. В таком виде материалы поступили в Мосгорсуд.

Месяц назад судья Алексей Криворучко отклонил жалобы Кургина и Семенова на бездействие следствия, которое не стало проверять действия избивших их силовиков.

Андрея Кургина избили на Пушкинской площади, когда он проезжал мимо полицейских на велосипеде. Александр Семенов получил удар в живот от бойца ОМОНа после того, как сфотографировал силовиков.

СК не стал рассматривать жалобы обоих пострадавших, объясняя это тем, что мужчины участвовали в несогласованных акциях, поэтому «действия сотрудников правоохранительных органов по применению физической силы являлись правомерными».

Сообщается, что после исправлений нарушений дела пострадавших на протестных акциях снова будут направлены в Мосгорсуд.