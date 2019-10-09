Адвокат показала суду видео, где видно, что Кирилл Жуков не касался силовика

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции на приговор Кириллу Жукову, которого ранее осудили на три года колонии.

Напомним, фигуранта так называемого «московского дела» Кирилла Жукова в начале сентября осудили на три года лишения свободы за «удар по шлему росгвардейца» на акции протеста 27 июля в Москве.

Как сообщает «Коммерсант», в среду, 9 октября, Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на данный приговор. В ходе судебного заседания адвокат Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским, который, по ее словам, связался с защитой фигуранта «московского дела» лишь после вынесения первого приговора.

«Если замедлить видеозапись, то становится очевидным — не было не то что удара по шлему росгвардейца Мадреймова, но даже касания», — заявила Байтурина.

Также адвокат сообщила, что на входе в здание Мосгорсуда приставы «не позволили пронести шлем росгвардейца, аналогичный тому, что был на пострадавшем 27 июля». По ее словам, они не объяснили причину изъятия шлема и отказались предоставить обосновывающие такие действия инструкции.

Ранее 9 октября Мосгорсуд согласился смягчить приговор Ивану Подкопаеву, также осужденному за применение насилия к представителям власти во время летних протестов в столице. Теперь мололой человек проведет в колонии не три, а два года.