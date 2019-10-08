В 2018 году от алкоголя умерло больше россиян, чем от ДТП, убийств и суицидов

Чукотский автономный округ стал лидером рейтинга по числу смертей от употребления алкоголя в России.

Как передает РБК, всего за прошлый год от алкоголизма скончались порядка 48 тысяч россиян — это 2,6% от общего числа смертей. Издание подчеркивает, что данная цифра превышает суммарное число смертей от транспортных происшествий всех видов (1%), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).

При этом лидером рейтинга по количеству смертельных случаев, связанных с употреблением алкоголя, является Чукотский автономный округ: каждый девятый умерший в регионе скончался от воздействия алкоголя. Сразу за Чукоткой в списке идут Магаданская, Ивановская и Новгородская области.

По данным РБК, чаще всего от алкоголя умирают мужчины трудоспособного возраста. 4–5% всех смертей мужчин и 1,5% смертей женщин приходится на связанные с алкоголем гепатиты и цирроз печени. Треть смертей от алкоголя связана с сердечной недостаточностью, вызванной употреблением спиртного. Еще около трети приходится на отравление алкоголем.

Напомним, в начале октября Всемирная организация здравоохранения представила доклад, согласно которому с 2003 года в России существенно снизились потребление алкоголя и смертность из-за него. Такой прогресс ВОЗ связала с государственной политикой контроля над спиртными напитками в РФ.