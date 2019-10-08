Суд продлил домашний арест Майклу Калви, чье дело может завершиться в этом году

Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, который также проходит по делу о предполагаемом хищении 2,5 миллиардов рублей.

Как сообщил следователь СК, расследование может быть завершено до конца года, сообщает газета «Ведомости».

При этом в самом фонде «Интерфаксу» пожаловались, что «суд идет на поводу у следствия, которое затягивает дело для оказания давления», при этом, как отмечает собеседник агентства, «полностью игнорирует позицию защиты». В компании дело оценивают как «полностью несостоятельное».

При этом сам Калви заявил на слушании, что спор является корпоративным и должен рассматриваться арбитражным судом.

Ранее сообщалось о проведении в рамках следствия экспертизы по пересчету стоимости ценных бумаг, результаты которой, по мнению некоторых экспертов, должны были «развалить» дело, однако этого не случилось. После этого суд арестовал активы Майкла Калви; домашний арест бизнесмену продлен до 13 января 2021 года.