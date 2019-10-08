Средства из ящиков для пожертвований будут пересчитывать при третьих лицах

Некоммерческие организации обяжут строже отчитываться о сборе пожертвований посредством ящиков для благотворительной помощи. Законопроект, который закрепляет некоторые определения в этом вопросе и регулирует эту форму филантропии, был принят в первом слушании Государственной думой.

Согласно документу, ящики для пожертвований смогут использовать только НКО, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность. Для сбора средств они обязаны будут размещать на коробах помимо цели пожертвований свои адрес, сайт и наименование организации.

Извлечение и пересчет средств из ящика должно будет проводиться в присутствии третьих лиц, не связанных с организацией. Также благотворители будут обязаны отчитываться о потраченных средствах и сообщать, на каких точках находятся ящики.

«Так мошенники не смогут класть себе в карман деньги граждан, собранные якобы на помощь больным детям. С просьбой разработать такой законопроект изначально обратились сами НКО, которые работают добросовестно и не хотят терять доверие людей из-за большого количества лжеблаготворителей», — заявила в интервью «Парламентской газете» автор инициативы, заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.