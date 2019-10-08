Современная офисная мебель для современного офиса

Темный, узкий коридор, тесный и неуютный кабинет с безликой лакированной мебелью – характерные признаки контор уходящей эпохи. Многие из нас до сих пор сталкиваются с подобным отталкивающим интерьером в ведомственных учреждениях. Находиться здесь, не говоря уже о ежедневной работе – сомнительное удовольствие.

Интерьеры современных офисов на практике доказывают, что рабочее пространство может быть удобным, позитивным, уютным, располагающим к трудовым свершениям. И правильно подобранная мебель в этом контексте играет едва ли не важнейшую роль.

В гипермаркетах и на страницах интернет-магазинов представлена офисная мебель в ассортименте, который позволит практично обставить любое рабочее пространство – от небольшого офиса молодой региональной фирмы до официального представительства международной корпорации. А если параллельно проконсультироваться у дизайнера интерьера – то офис с новой мебелью может быть еще и стильным.

Удобно и эргономично

Первое существенное отличие современной мебели для офисов – это ее проектирование с учетом профессиональных обязанностей потенциальных пользователей и их индивидуальной физиологии.

Показательный пример современной адаптации – новые офисные кресла, способные подстроиться под ваши привычки и предпочтения, учитывая ежедневную сидячую работу в течение 6-8 часов.

Мебель проектируется с учетом ортопедической поддержки спины, шеи, поясницы, локтей таким образом, чтобы вам было удобно сидеть, поворачиваться, писать или работать на клавиатуре. И что важно, речь не всегда идет о продукции премиум класса для начальства, а о моделях среднего ценового сегмента для персонала.

Эстетика не на последнем месте

В приятной и уютной атмосфере работается лучше – это аксиома. Поэтому все больше руководителей стремятся не просто обставить офис современной мебелью, но и не забыть об эстетике.

На смену «классическому офисному» МДФ и шпону приходит хромированный металл и стекло, вместо углов и прямых линий в офисной мебели все чаще преобладают плавность форм и сглаженность поверхностей. Иными словами, мебель становится красивой, за ней хочется сидеть, в подобной атмосфере хочется работать, а не досиживать до конца рабочего дня, отсчитывая минуты.

Грамотно распланированное пространство

Офисы наших дней, особенно если обратить внимание на фирмы в сфере IT, нередко уходят от формата коридоров и кабинетов – вместо этого по максимуму используется свободное пространство и коммуникационные возможности.

Современная офисная мебель, в свою очередь, позволяет использовать доступные квадратные метры с учетом выбранного формата. Пример – столы сразу на несколько рабочих мест, одновременно разграничивающие комфортное личное пространство и объединяющие сотрудников в профессиональные кластеры.