Прокурор Москвы оценил в 4,9 млн рублей ущерб, нанесенный РФ из-за протестов

Стала известна сумма, которую прокуратура Москвы хочет взыскать с Алексея Навального и других оппозиционеров за митинги.

Напомним, ранее стало известно, что столичная полиция подала к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму иски на общую сумму почти 18 млн рублей за якобы понесенные убытки в ходе разгона акций протеста 27 июля и 3 августа.

Как передает «МБХ медиа», еще 4,9 млн рублей за ущерб, который «был причинен Российской Федерации», с оппозиционеров намерен взыскать прокурор Москвы. Об этом иске, который был подан в Черемушкинский суд столицы, Sobesednik.ru писал еще 9 сентября, однако тогда его суть до конца не раскрывалась.

Теперь же пресс-секретарь суда Ирэна Козаева рассказала, что прокурор хочет получить 2 557 017 рублей 90 копеек с Алексея Навального, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и ряда незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за то, что во время несогласованной акции в Москве 27 июля привлекались силы Росгвардии, требовавшие дополнительных расходов на оплату труда сотрудников ведомства и на «стоимость горюче-смазочных материалов, которые были задействованы в ходе проведения митинга».

Кроме того, еще 2 379 тысяч рублей прокурор требует взыскать с юриста ФБК Любови Соболь и сотрудника фонда Георгия Албурова из-за акции 3 августа.

Беседа между истцом и ответчиками, по словам Козаевой, состоится 21 октября.