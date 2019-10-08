Первоклассник под Омском отравился, выпив найденный на улице алкогольный напиток

Семилетний житель села Прииртышское под Омском попал в больницу с алкогольным отравлением из-за выпитого им спиртного.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в Таврическом районе Омской области, когда местный ученик первого класса нашел на улице бутылку с неизвестной сладкой жидкостью красного цвета и выпил из нее. Однако по дороге домой ребенка остановили судебные приставы, которые заметили, что мальчик шел шаткой походкой.

Принимавшие первоклассника в больнице врачи сообщили об алкогольном отравлении ребенка в полицию, после чего правоохранители привлекли к административной ответственности мать мальчика. Выяснилось, что женщина давно состоит на профилактическом учете в ОВД как неблагополучный родитель. Она воспитывает пятерых детей в возрасте от 5 до 17 лет.

В настоящее время о случившемся уведомлены управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, Следственный комитет РФ и прокуратура Таврического района. Сам мальчик находится в больнице под наблюдением.