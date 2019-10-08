Обвиняемый в смерти шахтеров начальник рудника "Мир" найден мертвым в СИЗО

В Якутии в следственном изоляторе найден мертвым бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер, сообщает «Коммерсантъ».

Бурксер и исполняющий обязанности главного инженера рудника «Мир» Александр Манн были арестованы 7 октября по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц. Авария с затоплением на руднике «Мир» произошла весной 2017 года., умерли восемь шахтеров.

По версии следствия, и Манн, и Бурксер владели информацией о возникновении аварийной ситуации на объекте, но не предприняли мер по выводу работников из опасной зоны. Также в СК считают, что Бурксер планировал скрыться, а Манн препятствовал расследованию дела, поэтому было принято решение об их аресте.

Предполагается, что Алексей Бурксер совершил суицид. Начальник пресс-службы УФСИН по Республике Саха сообщила, что, по предварительным данным, при осмотре тела не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Компания «АЛРОСА», которой принадлежит рудник, заявила о готовности оказать материальную помощь семье погибшего.

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